Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 06./07.03.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Körperverletzung Am 07.03.2021, gegen 00:40 Uhr kam es in der Dr. Niermann-Str., dort im Bereich der Realschule, zu einer Körperverletzung. Ein 17-Jähriger Friesoyther wurde hier aus einer Gruppe heraus angegangen und geschlagen. Der 17-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen und musste durch die alarmierte Rettungswagenbesatzung vor Ort versorgt werden. Die Personengruppe entfernte sich vor Eintreffen der Polizei. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491-93160 entgegen. Barßel - Trunkenheit im Straßenverkehr Am 06.03.2021, gegen 21:52 Uhr meldet ein Zeuge einen Pkw auf der Kettelerstraße in Barßel/ Harkebrügge. Der Fahrer des Pkw fuhr offensichtlich in Schlangenlinien. Aufgrund der Beschreibung des Zeugen konnten der Pkw sowie der verdächtige Fahrer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei der Person, einem 23-Jährigen aus Harkebrügge, stellten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch fest. Nachdem er einen Alkoholtest ablehnte, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

