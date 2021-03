Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 06.03.21, in der Zeit von 11:25 bis 11:40 Uhr, wird auf dem Parkplatz eines Verbraucher-Marktes an der Keetstraße, ein geparkt abgestellter schwarzer PKW Golf beim Ein-/Ausparken von einem anderen PKW vorne links am Kotflügel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Lohne bittet um Hinweise (04442-808460).

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Sa., 06.03.2021, gg. 12.46 h beobachtete ein Zeuge, wie ein 73-jähriger aus Cloppenburg mit seinem Pkw in einer Parkbucht rückwärts fuhr und dabei leicht mit der Anhängerkupplung gegen den hinter ihm geparkten Pkw eines 36-jährigen aus Bühren stieß. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Im Rahmen der Ermittlungen wurde er an seiner Wohnadresse ausfindig gemacht. Sein Pkw war unbeschädigt. Am geparkten Pkw entstand ein Schaden von ca.500 Euro!

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 05.03.2021, in der Zeit von 08:55 Uhr bis 13:30 Uhr, wird auf dem Parkplatz in Höhe der Klemensstraße 4, 49377 Vechta, ein geparkt abgestellter schwarzer PKW, VW T-ROC, beim Ein-/Ausparken von einem anderen unbekannten PKW hinten rechts an der Fahrzeugtür beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta (04441-9430) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell