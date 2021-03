Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Kleinere Brände an der IGS / Zeugenaufruf

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 23.00 - 03.00 Uhr, kam es in Barßel auf dem Außengelände der IGS zu 2 kleineren Bränden. Zunächst wurde ein Mülleimer entzündet, später setzten die derzeit noch unbekannten Täter 2 Holzbänke in Brand. Beim ersten Brand konnte im Nahbereich eine 6-köpfige Personengruppe Jugendlicher gesehen werden, welche zu Fuß flüchtete. Hinweise in dieser Sache werden durch die Polizei Barßel ( Tel.: 04499-922200 ) entgegengenommen.

Saterland - Unfallflucht

Am Freitagmorgen, gegen 08.50 Uhr, befuhr ein 46-jahre alter Mann aus Lippstadt mit einem Sattelschlepper mit Tankwagen die B72 in Rtg. Cloppenburg. Ca. 500 Meter vor der Anschlussstelle Sedelsberg im Bereich einer 2/1-Führung überholte ein Transporter den Sattelzug und touchierte den Tankwagen. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Auch hierzu werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden ( Tel.: 04491-93160 ).

Barßel - Verkehrsunfall

Am Freitag, gegen 13.25 Uhr, kam es in Barßel auf der Friesoyther Straße / Einmündung Mühlenweg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Roller. Der 40-jährige Pkw-Fahrer aus Barßel wollte in den Mühlenweg einbiegen. Der 16-jährige Rollerfahrer aus Barßel wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1300,- Euro.

Bösel - Verkehrsunfall

Auf der Friesoyther Straße in Bösel in Höhe Flachsweg kam es am Freitag, gegen 16.50 Uhr, zu einem Unfall als ein 19-jähriger Rumäne aus Oldenburg mit seinem Pkw im Kurvenbereich den Traktor mit Anhänger eines 19-Jährigen Böselers überholen wollte, als dieser sich im Abbiegevorgang nach links befand. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4500,- Euro.

