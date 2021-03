Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Trunkenheitsfahrt

Am 05.03.2021 konnte gegen 22:30 Uhr ein VW Passat in Vechta auf der Oyther Straße kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle wurde Alkoholgeruch bei dem 25-jährigen Fahrzeugführer aus Vechta festgestellt werden. Eine Messung des Atemalkoholgehaltes ergab einen Wert von 0,96 Promille. Ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Die Polizei konnte am Samstag, 06.03.2021, gegen 00:50 Uhr, einen 17-jährigen Delmenhorster in Vechta auf dem Falkenweg mit einem E-Scooter kontrollieren. An dem E-Scooter war ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen (2020) angebracht. Zudem bestand der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stehen könnte. Ein entsprechender Drogenvortest konnte den Verdacht bestätigten. Dem 17-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und die Erziehungsberechtigten wurden über den Vorfall informiert. Die entsprechenden Verfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell