Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für das Wochenende 05.-06.03.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Diebstahl eines Gullideckels

In der Zeit von Freitag 12:00 Uhr bis Samstag 00:20 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen Gullideckel am Dr.-Lübbers-Weg Höhe Hausnummer 6 in Löningen. Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/80384-0 entgegen.

Löningen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag gegen 08:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei den 26-jährigen Fahrer eines Opel Astra aus Löningen auf der Böener Straße in Löningen im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht nur zu schnell unterwegs war, sondern dass er zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Emstek - Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Am Freitag gegen 17:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Alten Bundesstraße in Emstek. Der 52-jährige Fahrer eines Citroen aus Norden befuhr die Alte Bundesstraße aus Cloppenburg kommend und beabsichtigte an der Abschlussstelle B72/Emstek-West seine Fahrt auf der B72 in Richtung CLP-Ost fortzusetzen. Beim Abbiegevorgang übersah er den entgegenkommenden und bevorrechtigten 18-jährigen Fahrer eines VW Polo aus Höltinghausen, welcher auf der L836 von Emstek in Richtung Cloppenburg fuhr. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde der 52-Jährige leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro an den beiden Fahrzeugen.

