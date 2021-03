Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 04. März 2021, gegen 12.00 Uhr, wurde ein 23-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg in der Kantstraße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 23-Jährige unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe, die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

Cloppenburg- Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 03. März 2021, gegen 11.20 Uhr, stellten Polizeibeamte einen PKW-Fahrer in der Bahnhofstraße fest, der offensichtlich während der Fahrt ein Mobiltelefon benutzte. Anschließend kontrollierten die Polizeibeamten den PKW in der Straße Werner-Eckert-Ring. Im PKW konnte ein 29-jähriger Fahrer, der in Großenkneten wohnhaft ist, festgestellt werden. Dieser händigte den Beamten einen französischen Führerschein aus. Weitere Überprüfungen ergaben, dass dem 29-Jährigen die Fahrerlaubnis durch eine französische Behörde entzogen worden ist und er daher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Aus diesem Grund wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt.

