Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Fahrradfahrer angefahren und geflüchtet

Gronau-Epe (ots)

Am Freitag befuhr ein 24 Jahre alter Fahrradfahrer aus Gronau gegen 16.15 Uhr die Bergstraße in südlicher Richtung, als er nach eigenen Angaben von einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw angefahren wurde. Der 24-Jährige stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer bzw. die Autofahrerin setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort. Von dem Pkw ist lediglich die Farbe "grau/silber" bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat (02562) 9260.

