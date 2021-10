Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Stromkasten mit Hakenkreuz beschmiert und umgekippt

Ahaus (ots)

Am Samstag wurde der Polizei gegen 18.35 Uhr ein umgekippter Stromkasten auf der Wüllener Straße im Bereich der Bushaltestelle am Krankenhaus gemeldet. Der Stromkasten war zudem mit einem Hakenkreuz beschmiert worden, so dass auch der Staatsschutz über den Fall informiert wird. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

