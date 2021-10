Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau: Auffälliger Pkw-Anhänger von Firmengelände entwendet

Gronau (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Dienstag (05.10.2021) bis Mittwoch (06.10l.2021) von einem Firmengelände auf der Straße Petersburg in Gronau einen hochwertigen, auffälligen Pkw-Anhänger. Der Anhänger hat drei Achsen. Auf dem Anhänger können zwei Pkw's transportiert werden. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02561) 9260.

