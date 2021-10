Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Durch die Garage in den Keller

Gronau (ots)

Unbekannte haben in Gronau aus einem Keller Werkzeug und Spirituosenflaschen entwendet. Die Diebe gelangten zwischen Donnerstag, 22.30 Uhr, und Freitag, 05.30 Uhr, durch eine Garage in den Keller und die Wohnung eines Hauses an der Grabenstraße. Nun fehlen zwei Bohrmaschinen und ein Bohrhammer sowie sechs Flaschen Alkohol. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02561) 9260.

