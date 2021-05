Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Hoher Sachschaden bei Hembsen

Brakel (ots)

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf der B 64 bei Brakel-Hembsen ist ein hoher Sachschaden entstanden. Die Bundesstraße musste für rund eineinhalb Stunden für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden.

Am Sonntag, 9. Mai, ereignete sich auf der B 64 bei der Schikane in Höhe der Abfahrt Hembsen ein Unfall. Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes Kombi auf der Bundesstraße in Richtung Höxter-Ottbergen. Ein 20-Jähriger fuhr gegen 11.45 Uhr mit seinem Audi Kombi von Ottbergen aus Richtung Brakel und wollte vor der Schikane nach Hembsen abbiegen und stieß gegen den Mercedes. Beide Fahrer blieben unverletzt.

An den Fahrzeugen entstanden erhebliche Beschädigungen im Frontbereich, so dass die Airbags auslösten. Beide nicht mehr fahrbereiten Autos mussten von Abschleppunternehmern abtransportiert werden. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Die Höhe der Fahrzeugschäden lässt sich derzeit nicht beziffern, geht aber in den fünfstelligen Euro-Bereich.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße komplett gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell