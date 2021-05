Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Außenspiegel und Tür beschädigt

34414 Warburg (ots)

Bei einem blauen Hyundai i20 sind der rechte Außenspiegel und die rechte vordere Tür beschädigt worden. Das Fahrzeug stand zwischen Freitag, 07.05.21, 18:00 Uhr, und Samstag, 08.05.21, 16:00 Uhr, auf einem Parkstreifen in der Kasseler Straße in Warburg, in Höhe Hausnummer 28. Der oder die bislang unbekannten Täter verursachten einen Schaden von rund 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Warburg, Tel. 05641-78800, entgegen./he.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell