Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Ford KA beschädigt

37671 Höxter (ots)

Die Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, bittet Zeugen einer Sachbeschädigung an einem roten Ford KA sich zu melden. Das Fahrzeug stand am Freitag, 07.05.2021, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 20:20 Uhr, in der Bergstraße in Höxter, in Höhe der Hausnummer 14, geparkt. In dieser Zeit wurde der Fahrzeuglack des Wagens mittels eines unbekannten Gegenstandes durch einen unbekannten Täter beschädigt. Der Schaden beträgt rund 500 Euro./he

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell