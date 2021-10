Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Fahne aus Vorgarten gestohlen

Ahaus (ots)

Die kleinen Fahnen sollen ein Haus an dem besonderen Tag eines Kindes schmücken, der Erstkommunion. Es gibt sie in verschiedenen Farben. In Ahaus stahlen nun Unbekannte eine gelb-weiße Fahne mit einem braunem Stab samt Erdspieß. Zu der Tat an der Straße Am Schäfingskamp kam es bereits in der vergangenen Woche, zwischen Freitag, 21.00 Uhr, und Samstag, 08.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

