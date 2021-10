Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch durch Kellerfenster

Gronau (ots)

Mutmaßlich durch eine ausgelöste Alarmanlage gestört, flüchteten Unbekannte aus einem Haus in Gronau. Durch ein aufgehebeltes Kellerfenster waren die Täter in das Innere des Gebäudes an der Dr.-Selbert-Straße gelangt, nachdem sie die Schachtabdeckung entfernt hatten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand erlangten die Einbrecher keine Beute. Zu dem Geschehen kam es am Donnerstag gegen 18.50 Uhr. Die Polizei erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat Gronau: Tel. (02562) 9260.

