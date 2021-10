Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Kreuz aus Kirche entwendet

Borken (ots)

Ein vergoldetes Altarkreuz haben Unbekannte aus einer Kirche in Borken gestohlen. Es hatte auf einem Nebenaltar des Gotteshauses an der Kapuzinerstraße gestanden. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 01.10., 08.00 Uhr, und Mittwoch, 06.10., 08.00 Uhr. Die Kripo in Borken bittet um Hinweise unter Tel. (02861) 9000.

