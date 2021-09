Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Schlägerei fordert drei Verletzte

Rheinberg (ots)

Bei einer Schlägerei während einer Geburtstagsfeier sind drei Männer verletzt worden.

Ein Zeuge wies die Polizei am Sonntag gegen 00.10 Uhr auf eine Auseinandersetzung an der Kantstraße hin, an der etwa 20 Personen beteiligt gewesen sein sollen. Als die Polizisten am Tatort eintrafen, waren einige Personen bereits in Richtung Bahnhof Millingen gelaufen. Zu den Verletzten gehören ein 19-jähriger und 17-jähriger Rheinberger sowie ein 20-jähriger Duisburger.

Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe der Schlägerei. Sie bittet Zeugen, sich mit ihr unter der Telefonnummer 02843 / 9276-0 in Verbindung zu setzen.

