Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Brandstiftung

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wesel (ots)

Bislang unbekannte Täter setzten am Samstag gegen 05.30 Uhr an der Straße Fraterherrenstiege (dortige Geamtschule) eine Papiermülltonne in Brand.

Das Feuer drohte auf das nahegelegene leerstehende Hausmeistergebäude überzugreifen. Durch die Hitze zersprangen zwei Fensterscheiben an dem Haus.

Die Feuerwehr Wesel erschien vor Ort und löschte den Brand. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

