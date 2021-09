Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Motorradfahrer verletzt, Transporter flüchtet

Wesel (ots)

Am Abend des 25.09.2021 gegen 19:07 Uhr kam es in Wesel-Büderich zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem ein Motorradfahrer und dessen Sozia verletzt wurden. Ein beteiligter weißer Transporter entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Ein 70-jähriger Mann aus Oberhausen befuhr zusammen mit seiner 67-jährigen Sozia mit seinem Krad die Xantener Straße (L460) aus Richtung Xanten-Birten kommend und beabsichtigte an der Einmündung nach links auf die B58 in Fahrtrichtung Wesel abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem weißen Transporter, der die B58 aus Wesel kommend in Fahrtrichtung Alpen befuhr. Der Transporter setzte seine Fahrt nach der Kollision fort und entfernte sich in Richtung Alpen von der Unfallstelle. Der 70-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen zu einem örtlichen Krankenhaus verbracht. Die 67-Jährige wurde leicht verletzt. Der Einmündungsbereich war während der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde teilweise gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Auf dem flüchtigen Transporter soll eine grüne Firmenaufschrift gestanden haben. Die Fahndung verlief bisher negativ. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Wesel unter der Rufnummer 0281/107-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell