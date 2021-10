Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher ergreift die Flucht

Bocholt (ots)

Ohne Beute geflüchtet ist am Donnerstag ein Einbrecher in Bocholt. Der Unbekannte hatte sich gegen 20.30 Uhr mit Gewalt Zugang zu einem Lagerraum in einem Haus an der Straße Nordmauer verschafft. Bei seinem kriminellen Tun fühlte sich der Täter offensichtlich durch Zeugen gestört, die das Gebäude betraten - er flüchtete. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

