Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Einbrecher dringen in Wohnhaus ein

Velen (ots)

Mehrere Computer, Elektrogeräte und Werkzeug haben Einbrecher in Velen gestohlen. Die Täter waren zwischen dem 30.09. und dem 08.10. in ein Wohnhaus am Borkener Damm eingebrochen. Zudem drangen sie in ein Gartenhäuschen ein und in das Innere eines Fahrzeugs, das auf dem Grundstück stand. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

