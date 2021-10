Polizei Düren

POL-DN: Auffällige Trunkenheitsfahrt

Jülich (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag bemerkte ein aufmerksamer Fahrzeugführer einen Pkw, der auffallend verkehrsunsicher vor ihm fuhr. Dies teilte er telefonisch der Polizei mit. Die eingesetzten Beamten konnten ebenfalls diverse Auffälligkeiten der Fahrweise feststellen. Sie hielten den PKW auf der L253 in Höhe der Ortslage Broich an. Die Beamten führten einen Alkoholtest durch. Dieser wies deutlich darauf hin, dass der 34jährige Fahrzeugführer aus Hückelhoven unter Alkoholeinfluss stand. Der Mann wurde zur Polizeiwache nach Jülich verbracht. Hier wurde gegen ihn eine Strafanzeige gefertigt und ihm eine Blutprobe entnommen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer keinen Führerschein mehr besaß. Dieser war ihm aufgrund gleicher Delikte bereits vor geraumer Zeit abgenommen worden. Daher wurde nicht nur die Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, sondern auch noch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

