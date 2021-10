Polizei Düren

POL-DN: Riegel vor! Sicher ist sicherer

Kreis Düren (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Kreisgebiet Düren zu sechs Einbrüchen. Allein in Düren hatten die Täter fünf Mal Erfolg; sie drangen in die Wohnungen ein und entwendeten unter anderem Bargeld und Schmuck. Am häufigsten verschafften sich die Einbrecher den Zutritt durch Hebeln an Türen. Das Gefühl, sich nach einem Einbruch im eigenen Zuhause unwohl zu fühlen, wiegt schwer. Neben einigen einfachen Maßnahmen, die Jedermann treffen kann, um die Wahrscheinlichkeit eines Einbruchs zu minimieren, setzt die Polizei im Kampf gegen Wohnungseinbrüche auf Prävention. Aus diesem Grund hat das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen im Jahr 2012 die Kampagne "Riegel vor! Sicher ist sicherer" ins Leben gerufen. Seitdem finden jährlich zu Beginn der dunklen Jahreszeit zahlreiche Veranstaltungen zum Einbruchschutz statt. Neben dem landesweiten Aktionswochenende vom 29.10. - 31.10.2021 führt die Kreispolizeibehörde Düren in dieser Woche kostenlose Beratungen auf den Wochenmärkten des Kreises durch. Gemeinsam schieben wir Einbrechern einen Riegel vor! An folgenden Terminen stehen die Mitarbeiter der Kriminalpolizei Düren der Bevölkerung jeweils von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr mit Rat und Tat zur Seite: Dienstag, 26.10.2021: Infostand auf dem Wochenmarkt in Düren Mittwoch, 27.10.2021: Infostand auf dem Wochenmarkt in Langerwehe Donnerstag, 28.10.2021: Infostand auf dem Wochenmarkt in Jülich Freitag, 29.10.2021: Infostand auf dem Wochenmarkt in Düren Generell gilt: - Achten Sie auf verdächtige Personen oder Situationen. - Wenden Sie sich im Verdachtsfall sofort über die 110 an die Polizei. Weitere Informationen finden sie unter https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer

