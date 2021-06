Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl eines Tretrollers

Am Montag, 14. Juni 2021, zwischen 13.30 Uhr und 13.40 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen den an einer Sitzbank vor einer Logopädiepraxis verschlossenen Tretroller in der Hagenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahrraddiebstahl

Am Freitagabend, 11. Juni 2021, wurde ein Fahrrad der Marke Univega vom Fahrradstand des Mehrgenerationenparks in der Friesoyther Straße entwendete. Am Montag, 14. Juni 2021 wurde es durch Bekannte des Geschädigten in der Löninger Straße stark beschädigt aufgefunden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Essen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 14. Juni 2021, um 12.50 Uhr geriet ein 54-jähriger Kleinkraftrad-Rollerfahrer aus Quakenbrück in der Uhlenflucht in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Die Beamten mussten feststellen, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 14 Juni 2021, 2021, um 9.18 Uhr, geriet eine 38-jährige Transporterfahrerin aus Emstek mit Anhänger im Keemoor in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Die Beamten mussten feststellen, dass die Frau nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Montag, 14. Juni 2021, um 16.02 Uhr, fuhr ein 32-jähriger Fahrradfahrer aus Cloppenburg auf dem Kessener Weg stadteinwärts. Als er nach links in die Sonnenblumenstraße abbiegen wollte, übersah er die vorfahrtsberechtigte 39-jährige Autofahrerin, die gleichzeitig auf dem Kessener Weg stadtauswärts fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich beide Personen leicht verletzten.

Lindern - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Montag, 14. Juni 2021, um 17.00 Uhr, fuhr ein 21-järhiger Mann aus Lindern mit einem Ackerschlepper samt Güllefass auf der Straße An der Allee und wollte von dieser nach links auf die Straße Zur Radde abbiegen. Hierbei übersah er den 55-jährigen Fahrer eines Gespanns aus Auto und Anhänger, der die Straße Zur Radde in Richtung Lindern befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 55-jährige Fahrer aus Lindern schwer verletzte.

Bühren - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 14. Juni 2021, um 17.45 Uhr fuhren ein 27-jähriger Lastkraftwagenfahrer aus Großenkneten und ein 34-jähriger Autofahrer aus Bühren auf dem Repker Damm in jeweils entgegengesetzte Richtungen. Beim Passieren fuhren beide jeweils nicht möglichst weit rechts und es kam zum Zusammenstoß der jeweiligen Außenspiegel. Zudem wurde bei dem Autofahrer die Seitenscheibe auf der Fahrerseite zerstört. Durch die Glassplitter erlitt er leichte Verletzungen.

