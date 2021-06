Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 12. Juni 2021, 18.00 Uhr, und Montag, 14. Juni 2021, 07.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die rechte Scheibe der Eingangstür eines Geschäftes in der Ellerbrocker Straße. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer (0 44 91) 9 31 60 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall

Am Montag, den 14. Juni 2021, kam es um 10.20 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 80-jähriger Fahrzeugführer aus Wardenburg befuhr mit seinem PKW eine Zuwegung auf dem Parkplatz des dortigen Einkaufszentrums in Richtung der Hauptzuwegung. Eine 70-jährige PKW-Fahrerin aus Garrel befuhr zu diesem Zeitpunkt ebenfalls eine der dortigen Zuwegungen. Im Kreuzungsbereich der beiden Parkplatz-Zuwegungen kam es zum Zusammenstoß beider PKW. Der entstandene Gesamtschaden beträgt 6000 Euro. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

