Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Aufmerksame Anwohner ertappen Fahrraddieb

Am Sonntag, 13. Juni 2021, um 11.40 Uhr, wollte ein 23-jähriger Mann aus Vechta ein Fahrrad aus einer Garage im Ulmenweg stehlen. Bei der Tatausführung wurde er von aufmerksamen Anwohnern beobachtet. Der Tatverdächtige versuchte zu flüchten, konnte jedoch durch mehrere Zeugen aufgehalten werden. Gemeinsam warteten sie auf die hinzugerufene Polizei. Der Tatverdächtige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

Damme - Einbruch in eine Mensa

In der Zeit zwischen Freitag, 11. Juni 2021, 12.30 Uhr und Sonntag, 13. Juni 2021, 16.40 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu einer Mensa in der Nordhofe und entwendete Süßigkeiten sowie Getränkeflaschen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Visbek - Pkw-Brand

Am Sonntag, 13. Juni 2021, um 15.20 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache die Rücksitzbank eines Autos in der der Ahlhorner Straße in Brand. Das Fahrzeug konnte durch den Brandentdecker eigenhändig gelöscht werden. Die Feuerwehr Visbek war ebenfalls vor Ort.

Goldenstedt - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 13. Juni 2021, zwischen 00.30 Uhr und 1.30 Uhr, trat eine bislang unbekannte Person den linken Außenspiegel von einem Peugeot 208 und von einem BMW sowie den rechten Außenspiegel eines VW Polo ab, welche in der Eschstraße geparkt standen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 13. Juni 2021, zwischen 2.00 Uhr und 10.00 Uhr trennte eine bislang unbekannte Person die obere Pflanzenkugel eines Baumes in der Goethestraße ab und nahm diese mit. Eine ähnliche Tat ereignete sich zwischen Samstag, 12. Juni 2021, 18.00 Uhr und Sonntag, 13. Juni 2021, 12.02 Uhr, auf einem Nachbargrundstück. Dort wurde ebenfalls der obere Bereich eines Baumes abgeschnitten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Sonntag, 13. Juni 2021, um 11.55 Uhr fuhr eine 35-jährige Autofahrerin aus Vechta auf der Straße Fladderlohausen in Richtung Fladderlohausen. Ein 27-jähriger Fußgänger aus Holdorf befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem rechtsseitigen Gehweg und trat plötzlich auf die Fahrbahn. Die Autofahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Fußgänger einen Wert von 3,12 Promille. Der Mann wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Dort wurde neben der ärztlichen Versorgung eine Blutentnahme durchgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell