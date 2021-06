Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Ramsloh - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 13. Juni 2021, gegen 18.10 Uhr befuhr eine 56-jährige Saterländerin mit ihrem PKW die Straße Hoheberg in Richtung Fordeweg. Eine 80-jährige Saterländerin kam ihr mit ihrem Fahrrad entgegen. Aufgrund von Hindernissen am Fahrbahnrand konnte die PKW-Fahrerin nicht ausweichen und es kam zum seitlichen Zusammenstoß mit der Radfahrerin, die daraufhin stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1050 Euro.

Barßel - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Sonntag, den 13.Juni 2021, gegen 22.24 Uhr befuhr ein 18-jähriger Barßeler mit seinem Pedelec den Radweg der Westmarkstraße in Richtung Barßel. Dort fuhr er gegen eine Warnbake, die auf dem Grünstreifen zwischen Fahrbahn und Radweg aufgestellt war. Durch den Zusammenstoß kam der 18-jährige zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

