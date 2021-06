Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Einbruch in eine Garage

In der Zeit zwischen Samstag, 12. Juni 2021, 19.15 Uhr und Sonntag, 13. Juni 2021, um 00.25 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person gewaltsam in einen Garagenanbau eines Einfamilienhauses in der Lönsstraße ein. Aus der Garage entwendete sie ein E-Bike der Marke Gazelle sowie zwei Sätze Alufelgen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Essen- Brand einer Fabrik

Am Montag, 14. Juni 2021, um 1.19 Uhr, kam es aufgrund eines technischen Defekts im Maschinenraum einer Zerlegungshalle einer Fabrik in der Waldstraße zu einem Brand einer Maschine. Durch den Brand wurde eine Ammoniakleitung beschädigt, sodass Gas austrat. Durch die Feuerwehr konnte die Leitung geschlossen und der Brand vollständig gelöscht werden. Bei dem Brand wurden zwei Mitarbeiter der Firma sowie zwei Mitglieder der Feuerwehr Essen leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 250.000 Euro.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 13. Juni 2021, um 21.00 Uhr fuhr ein jugendlicher Kleinkraftradfahrer aus Garrel auf dem Garreler Weg mit ca. 60 km/h, ohne im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt und das Kleinkraftrad sichergestellt.

Löningen - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 13. Juni 2021, um 22.05 Uhr, geriet ein 26-jähriger Mann aus Löningen auf der Alten Dorfstraße in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem hatten sie den Verdacht, dass er unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Dieser ergab einen Wert von 0, 92 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Landkreis Cloppenburg - Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

In der Nacht von Samstag, 12. Juni 2021, und auf Sonntag, 13. Juni 2021, hat die Polizei Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Dabei wurden 13 Verstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 81 km/h innerorts. Eine der betroffenen Personen hatte während der Fahrt eine Blitzer-App genutzt.

Molbergen - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Am Samstag, 12. Juni 2021, um 17.42 Uhr, fuhr eine 36-jährige Autofahrerin aus Molbergen auf der Mühlenstraße stadtauswärts. An der Kreuzung Ahornstraße/Holunderstraße übersah sie den von rechts kommenden bevorrechtigten 36-jährigen Autofahrer aus Garrel mit seinem 4-jährigen Sohn. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem Vater und Sohn leicht verletzt wurden.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Sonntag, 13. Juni 2021, um 9.15 Uhr fuhr ein 60-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf dem Thomas-Mann-Ring und wollte in den Kreisverkehr Kessener Weg einbiegen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 26-jähriger Fahrradfahrerin aus Cloppenburg mit ihrem Fahrrad auf dem Kessener Weg stadtauswärts auf der linken Radwegseite. Der Autofahrer missachtete die Vorfahrt der Fahrradfahrerin. Sie stürzte und verletzte sich leicht.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 13. Juni 2021, zwischen 13.00 Uhr und 15.51 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die hintere linke Fahrzeugseite eines BMW Mini, welcher auf einem Parkplatz der Bether Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

