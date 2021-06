Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit zwischen Freitag, den 11. Juni 2021, 17.30 Uhr bis 20.00 Uhr, zerkratzten bislang unbekannte Täter in der Schlehenstraße einen schwarzen VW Polo mittels eines spitzen Gegenstandes an beiden Fahrzeugseiten. Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Cappeln unter der Telefonnummer (0 44 78) 95 86 00 entgegen.

