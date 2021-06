Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Diebstahl eines Rasenmäher-Roboters

In der Zeit zwischen Sonntag, 13. Juni 2021, 22.00 Uhr und Montag, 14. Juni 2021, 09.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Harmer Straße einen orange-weißen STIHL-Mähroboter RMI 632 P aus der Ladestation. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bakum unter der Telefonnummer (0 44 46) 95 97 10 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung an Bürogebäude

In der Zeit zwischen Freitag, den 11. Juni 2021, 12.00 Uhr, und Montag, den 14. Juni 2021, 07.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Bakumer Straße die Fensterscheibe eines Bürogebäudes. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (0 44 42) 80 84 60 entgegen.

