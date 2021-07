Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze im Stadtgebiet

Ennepetal (ots)

Am Samstag, den 03.07.2021 um 09:12 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem brennenden Mülleimer in die Voerder Straße alarmiert. Die Feuerwehr rückte mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und 4 Einsatzkräften zu dem Feuer aus. An der Einsatzstelle konnte das Feuer mit einem Kleinlöschgerät gelöscht werden. Der Einsatz endete um 09:22 Uhr

Am Nachmittag um 13:08 Uhr landete der Christoph Dortmund auf der Feuerwache in Ennepetal, die Einsatzkräfte stellten mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug, Tanklöschfahrzeug sowie 6 Einsatzkräften die Landeplatzsicherung. Der Notarzt, sowie der Notfallsanitäter wurden mit dem Gerätewagen Technik und zwei Einsatzkräften zur Einsatzstelle in die Loher Straße gefahren. Der Hubschrauber startete um 13:52 Uhr, somit endete auch der Einsatz für die Feuerwehr Ennepetal.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell