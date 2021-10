Polizei Düren

POL-DN: Vorfahrt missachtet - Sechs Verletzte

Vettweiß (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt sechs Leichtverletzten kam es am Montagabend gegen 19:00 Uhr in Vettweiß.

Ein 20-Jähriger aus Euskirchen befuhr mit seinem Pkw den Feldweg aus Richtung Irresheim in Fahrtrichtung L 264. Mit an Bord befanden sich vier junge Männer, ebenfalls aus Euskirchen stammend, im Alter von 17 bis 23 Jahren. Der junge Fahrzeugführer aus Euskirchen beabsichtigte seine Fahrt über die L 264 in Fahrtrichtung Jakobwüllesheim fortzusetzen. Zur selben Zeit war ein 46-jähriger Mann aus Vettweiß mit seinem Pkw auf der L 264, aus Richtung Kelz kommend in Fahrtrichtung Frauwüllesheim unterwegs. Offensichtlich missachtete der 20-jährige Euskirchener die Vorfahrt des auf der L 264 fahrenden Mannes aus Vettweiß und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge.

Sowohl der vollbesetzte Pkw des Unfallverursachers als auch der Wagen des 46-Jährigen wurden durch den Zusammenstoß in einen Graben geschleudert. Alle Unfallbeteiligten wurden nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen. Die Polizei sperrte die Unfallstelle für etwa eineinhalb Stunden. Der Sachschaden lag bei insgesamt 4200 Euro.

