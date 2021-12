Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wohnungseinbruch in Olpe

Olpe (ots)

Am Donnerstag (02.12.2021) kam es in der Zeit zwischen 08.00 und 18.00 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in der Sandstraße in Olpe. Der oder die Täter nutzten die Abwesenheit des Bewohners, um in die Wohnung einzudringen und entwendeten diverse Geräte wie Spielkonsolen, Handy, WLAN-Router und Tablet. Außerdem wurde ein geringer Bargeldbetrag erbeutet. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise bitte an die Polizei in Olpe, Tel.-Nr. 02761 9269-0

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell