POL-UL: (UL) Amstetten - Einkaufstasche weg

Leichtes Spiel hatte ein Dieb am Mittwoch in Amstetten.

Die 65-Jährige parkte ihr Auto zwischen 13.30 und 14.10 Uhr am Waldfriedhof. Ihr Auto hatte sie wohl nicht abgeschlossen. Die Tasche lag auf dem Beifahrersitz. Die nahm der Dieb an sich und flüchtete unerkannt. In der Tasche befand sich auch die Geldbörse mit Bargeld und Ausweisdokumenten.

