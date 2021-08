Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auf Schienen ins Schleudern geraten

Schwere Verletzungen erlitt eine 58-Jährige am Donnerstag in Ulm.

Ulm (ots)

Die Frau fuhr mit ihrer Piaggio in der Schlossergasse. Gegen 16.30 Uhr geriet sie auf die in der Straße eingelassenen Straßenbahnschienen und geriet ins Schleudern. Die waren durch den Regen nass. Die 58-Jährige verlor die Kontrolle über ihre Piaggio und stürzte zu Boden. Dabei verletzte sie sich schwer und kam mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus. An ihrer Piaggio entstand geringer Sachschaden.

