In Ehingen erbeuteten am Mittwoch Unbekannte Schuhe.

Der Diebstahl fiel erst am Donnerstag auf als Zeugen leere Schuhkartons fanden. Demnach begaben sich drei Männer gegen 15.30 Uhr in ein Geschäft in der Hauptstraße. Dort entfernten sie an Schuhen die Diebstahlssicherungen und nahmen diese mit.

