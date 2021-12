Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Sekundarschule

Lennestadt (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit vom Mittwoch (01.12.2021) 19.30 Uhr bis Donnerstag (02.12.2021) 08.00 Uhr in die Sekundarschule "Hundem-Lenne" in Meggen ein. Hierfür verwendeten die Täter augenscheinlich einen zuvor den Reinigungskräften entwendeten Schlüssel. Neben mehreren Apple iPads erbeuteten die Täter auch einen geringen Bargeldbetrag. Die Kriminalpolizei übernahm vor Ort die Spurensicherung und die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell