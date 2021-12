Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: "Falscher" Polizeibeamter gerät an "Richtigen"

Plettenberg/Rönkhausen (ots)

Am Mittwoch (01.12.2021) traute ein Polizeibeamter aus Plettenberg seinen Augen nicht, als er sich mit seinem Privatwagen auf dem Weg zum Dienst befand und von dem Fahrzeugführer eines roten Ford Focus mit Wuppertaler Kennzeichen mittels eines Lichtsignalgebers - ähnlich wie ein Blaulicht - zum Anhalten aufgefordert wurde. Vor dem beschrankten Bahnübergang in Plettenberg-Siesel mussten die beiden Fahrzeuge verkehrsbedingt halten, sodass der Polizeibeamte den angeblichen "Kollegen" ansprechen konnte. Als dieser jedoch begriff, dass er an einen "richtigen" Polizeibeamten geraten war, fuhr er los und in Richtung Olper Kreisgrenze davon. Im Bereich Finnentrop-Rönkhausen konnten die inzwischen alarmierten Polizeibeamten der Polizeiwache Attendorn das Fahrzeug auf der B236 antreffen und anhalten. Tatsächlich fanden die Beamten im Fahrzeug das Signalgerät vor. Den 32-jährigen Fahrzeugführer aus Wuppertal erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Amtsanmaßung. Das aufgefundene LED-Signalgerät wurde sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell