Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vorsicht vor Trickbetrügern am Telefon

Kreisweit (ots)

In Olpe haben am Dienstag (30. November) Trickbetrüger:innen wieder ältere Menschen angerufen und versucht, unter einem Vorwand von ihnen Geld zu erhalten. In einem der beiden gemeldeten Fälle erschien die Angerufene bereits bei einer Bankfiliale. Die Seniorin versuchte dort, einen hohen fünfstelligen Geldbetrag am Geldautomaten abzuheben, was aber misslang. Die 85-Jährige bat dann eine Mitarbeiterin am Schalter, ihr das Geld auszuzahlen. Als die Seniorin ihr dann erklärte, dass sie das Geld für ihren Enkel benötigte, weil dieser in einen Unfall verwickelt war, wurde die Bankangestellte misstrauisch, informierte die Polizei und verhinderte dadurch Schlimmeres.

Damit Trickbetrüger:innen immer weniger erfolgreich sind, ist die Aufklärung über die verschiedenen Varianten des Enkeltricks und weiterer Betrugsmaschen, wie zum Beispiel der "Falsche Polizeibeamte", enorm wichtig. Häufig sind ältere Menschen Zielgruppen dieser Betrüger:innen.

Generell rät die Polizei bei solchen Anrufen:

- Legen Sie sofort auf. - Melden Sie den Sachverhalt der Polizei. - Nehmen Sie ggf. Kontakt zu den angeblich betroffenen Familienmitgliedern auf.

Zusätzlich ist es wichtig, nicht nur selber für diese Betrugsmasche sensibel zu sein, sondern auch das nähere Umfeld, wie Freunde, Familie und Bekannte zu informieren. Weitere Präventionstipps erhalten Interessierte unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/artikel/der-enkeltrick.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell