Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Vereinsheim

Lennestadt (ots)

Zwischen Sonntag (28. November, 21 Uhr) und Montag (29. November, 9 Uhr) haben sich bisher unbekannte Täter Zugang zu einem Vereinsheim in der Hagener Straße in Altenhundem verschafft. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten sie dort mehrere Eingangstüren auf und gelangten so in das Gebäude. Sie durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen und entwendeten Bargeld. Des Weiteren beschädigten sie eine Deckenleuchte und schlugen mehrere Scheiben am Gebäude ein. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort, sicherte Spuren und übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell