Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Oberleitung e-Highway beschädigt - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

01. April 2021 | Kreis Stormarn - 23.03.2021 - BAB 1, Reinfeld

Am 23. März 2021 wurde gegen 12:45h eine Beschädigung an der Oberleitung des e-Highway auf der BAB 1 zwischen der Anschlussstelle Reinfeld und dem Autobahnkreuz Lübeck in Fahrtrichtung Fehmarn festgestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden am 23. März 2021 zwischen 12:00 Uhr und 12:45 Uhr Hänger und Klemmen der Oberleitung sowie die Fahrspur des e-Highway durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Wer kann Hinweise auf den Verursacher geben? Wer hat ein Fahrzeug mit zu hoher Ladung beobachtet, der die Oberleitung beschädigt hat? Hinweise nimmt das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Bad Oldesloe unter der Telefonnummer: 04531/ 1706-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell