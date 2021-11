Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Aufbruch von Staubsaugerautomaten

Lennestadt (ots)

Am Montag (29. November) haben zwei bisher unbekannte Täter gegen 1.50 Uhr einen Staubsaugerautomat auf einem Tankstellengelände in der Hagener Straße in Altenhundem aufgebrochen. Aus diesem entwendeten sie einen geringen Betrag an Bargeld. Zudem entstand geringer Sachschaden. Bei der Tat wurden die Unbekannten mit einer Videokamera aufgezeichnet.

Sie können folgendermaßen beschrieben werden:

1. Person:

- Männlich - Bekleidung: blaue Jeans, dunkle Jacke mit Kapuze, Handschuhe, dunkle Schuhe, schwarze Mütze - Alter: zwischen 40 und 50 Jahren

2. Person:

- männlich - Bekleidung: blaue Jeans, grüne Jacke, schwarze Schuhe, schwarze Umhängetasche - Alter: zwischen 30 und 40 Jahren - Auffälligkeit: humpelte beim Gehen

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

