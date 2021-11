Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte stehlen Aluminium-Bank

Wenden (ots)

Aus einer Hofeinfahrt in der Kirchhofstraße in Hillmicke haben Unbekannte zwischen Samstag (27. November, 21 Uhr) und Sonntag (28. November, 14 Uhr) eine Sitzbank aus Aluminium entwendet. Diese war rund zwei Meter breit und circa 30 Kilogramm schwer. In der Mitte der Sitzfläche war ein ausklappbarer Tisch montiert. Die Bank hatte einen Wert von rund 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell