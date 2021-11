Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte dringen in Geldinstitut ein

Bild-Infos

Download

Lennestadt (ots)

Unbekannte Täter sind am Sonntag (28. November) gegen 2.10 Uhr in ein Geldinstitut in der Meggener Straße in Meggen eingedrungen. Zeugen meldeten der Leitstelle, dass sich zwei Unbekannte in dem Gebäude aufhalten sollten. Die kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten konnten vor Ort jedoch niemanden mehr feststellen: Die Unbekannten waren bereits geflüchtet. Auch eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Polizei stellte vor Ort fest, dass die Täter vermutlich in das Geldinstitut eindrangen, indem sie dafür ein Fenster aufhebelten. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie keine Wertgegenstände oder Bargeld. An dem Gebäude entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Nach Zeugenangaben lassen sich die Unbekannten folgendermaßen beschreiben:

Täter 1:

- Männlich - 170 bis 180 Zentimeter groß - Statur: dick / kräftig - Bekleidung: schwarze Sturmhaube, Jacke und Hose sowie ein dunkler Rucksack

Täter 2:

- männlich - 170 bis 180 Zentimeter groß - Statur: dick / kräftig - Bekleidung: schwarze Sturmhaube, Jacke und Hose

Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell