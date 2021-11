Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit Flucht und Alkoholeinfluss

Attendorn (ots)

Am 28.11.2021 wurde der Polizei ein verunfalltes Fahrzeug in einem Bachlauf gemeldet. Bei Eintreffen fanden die Beamten das Fahrzeug unverschlossen vor. Es war niemand vor Ort. Im weiteren Verlauf konnte der ermittelte Fahrzeugführer, ein 18-jähriger Attendorner, an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Der Beschuldigte wurde zwecks Blutprobenentnahme der Polizeiwache zugeführt. Das Fahrzeug und der Führerschein wurden sichergestellt.

