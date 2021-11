Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mit mehr als 1,4 Promille am Steuer unterwegs

Wenden (ots)

Am Donnerstag (25. November) hielten Polizeibeamt:innen der Polizei Olpe einen 26-Jährigen an, der mit seinem Pkw auf der Koblenzer Straße in Gerlingen unterwegs war. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Nachdem ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über 1,4 Promille ergab, begleitete er die Beamt:innen zur Blutprobenentnahme in der Polizeiwache. Dort schrieben die Polizist:innen auch eine entsprechende Anzeige. Der 26-Jährige übergab den Beamt:innen freiwillig seine Fahrerlaubnis, die dann sichergestellt wurde.

