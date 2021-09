Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim - Zeugen nach Raub gesucht

Hügelsheim (ots)

Nach einem mutmaßlichen Raub am Dienstagnachmittag in der Straße "Am Hecklehamm" auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts haben die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll einer von zwei Jugendlichen gegen 15 Uhr einem 13-jährigen Mädchen in den Bauch getreten haben, während der andere Jugendliche ihr Handy entwendet haben soll. Nachdem die Langfinger das Smartphone auf einem Tisch einer Bäckerei zurückließen, flüchteten sie. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt suchen nun nach einem ungefähr 165 cm großen 14 bis 15-jährigen Jugendlichen mit kurzen blonden Haaren sowie nach seinem etwa 165 Zentimeter großen 14 bis 15-jährigen Begleiter, der ein gelbes T-Shirt trug. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 entgegengenommen.

