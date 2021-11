Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Pkw-Fahrer auf schneeglatter Fahrbahn

Wenden-Altenhof (ots)

Am Freitag, den 26.11.2021, kam es um 20:55 Uhr auf der L714 zwischen Girkhausen und Altenhof zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Wenden befuhr die L714 aus Richtung Girkhausen kommend in Richtung Wenden. Im Bereich der Rechtskurve kurz vor dem Abzweig Altenhof kam er auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen. Hierbei rutschte er über die Gegenfahrbahn und stieß anschließend gegen einen Lkw, der auf dem anliegenden Parkplatz abgestellt war. Durch den Aufprall wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt, konnte aber nach ambulanter Behandlung durch die Rettungswagenbesatzung am Unfallort verbleiben. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4500,- Euro.

