Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fußgänger

Wenden-Altenhof (ots)

Am Samstag, den 27.11.2021, ereignete sich gegen 13:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in Wenden-Altenhof. Ein 50-Jähriger aus Wenden fuhr mit seinem PKW rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt. Dabei übersah er den 84-Jährigen Fußgänger, welcher vor der Einfahrt herging und touchierte diesen mit dem Heck seines Fahrzeuges. Durch den Zusammenstoß kam der 84-Jährige zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Im Anschluss begaben sich beide Beteiligten zur ärtzlichen Versorgung des Fußgängers in ein Krankenhaus, das der Verletzte nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. Anschließend meldeten sie sich zwecks Unfallaufnahme umgehend auf die Polizeiwache in Olpe. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

