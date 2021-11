Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Schwerer Verkehrsunfall

Bad Bentheim (ots)

Am Freitagnachmittag um 15:10 Uhr kam es auf der Bahnhofstraße (B403) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Fahrer eines Mitsubishi Space Star überholte einen Pkw, als ihm ein Mitsubishi Carisma entgegenkam. Der 22-Jährige versuchte erfolglos den Überholvorgang abzubrechen. Es kam zum frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 71-jährige Fahrer des Mitsubishi Carisma kam dabei ums Leben. Seine 68-jährige Beifahrerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungswagen in die Euregio-Klinik gebracht. Der 31-jährige Mitfahrer wurde schwer verletzt und ebenfalls mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Rheine gebracht. Der Fahrer des Mitsubishi Space Star wurde mit lebensgefährlichen Verletzung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Enschede geflogen. Durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bad Bentheim und Gildehaus wurden die Insassen beider Fahrzeuge geborgen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die B403 wurde für die Unfallaufnahme bis 20:45 Uhr voll gesperrt.

